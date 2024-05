ANTT anula multas para veículos que transportam donativos em meio a polêmicas Após as polêmicas envolvendo o transporte de doações para vítimas das chuvas no RS, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres...

Após as polêmicas envolvendo o transporte de doações para vítimas das chuvas no RS, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou uma portaria que dispensa a fiscalização de veículos de carga que estejam transportando donativos para o Rio Grande do Sul.

