APAE Florianópolis inaugura espaço socioeducativo com 10 novas salas

A APAE de Florianópolis está celebrando um marco importante com a inauguração de um novo espaço socioeducativo. Com a abertura de 10 novas salas, a instituição reforça seu compromisso em atender melhor os jovens e adultos com deficiência, proporcionando ambientes adequados para o desenvolvimento educacional e social. Daniela Ceccon traz todos os detalhes dessa iniciativa que promove a inclusão e a igualdade de oportunidades.

