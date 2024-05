Apreensão recorde de 340kg de maconha a caminho de Florianópolis choca autoridades Quatro indivíduos foram detidos em flagrante no Mato Grosso do Sul enquanto transportavam uma carga de cerca de 340 quilos de maconha...

Quatro indivíduos foram detidos em flagrante no Mato Grosso do Sul enquanto transportavam uma carga de cerca de 340 quilos de maconha destinada a Florianópolis. Além das prisões, dois veículos foram apreendidos durante a operação, incluindo um casal responsável por alertar sobre possíveis bloqueios policiais no caminho.

