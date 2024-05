ND Mais |Do R7

Aprenda a fazer uma torta especial para o dia das mães No espírito do Dia das Mães, a Chef Joyce preparou uma receita especial de torta para você fazer em casa e celebrar com sua família...

No espírito do Dia das Mães, a Chef Joyce preparou uma receita especial de torta para você fazer em casa e celebrar com sua família. Neste episódio do Ver Mais Gourmet, você aprenderá o passo a passo dessa delícia, garantindo um momento único e saboroso com quem você ama.

