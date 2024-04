As notícias mais impactantes da semana em Santa Catarina A última semana foi repleta de várias notícias no portal ND Mais, que repercutiram em toda Santa Catarina. Entre elas, uma infestação...

ND Mais| 28/04/2024 - 15h03 (Atualizado em 28/04/2024 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share