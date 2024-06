Atacante do Concórdia marca golaço 'digno de Puskás' na Série D do Brasileiro O Concórdia empatou em 1 a 1 com o Cianorte, sábado (1), no Paraná, pela Série D do Brasileiro. O golaço de empate, 'digno de Puskás...

ND Mais|Do R7 03/06/2024 - 16h23 (Atualizado em 03/06/2024 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share