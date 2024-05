Atletas da seleção brasileira de Remo abrem mão de competição para ajudar vítimas no RS Os atletas da seleção brasileira de Remo, Alef Fontoura, Evaldo Becker e Daniel Lima abriram mão de disputar o Pré-Olímpico da modalidade...

Os atletas da seleção brasileira de Remo, Alef Fontoura, Evaldo Becker e Daniel Lima abriram mão de disputar o Pré-Olímpico da modalidade para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

