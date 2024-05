ND Mais |Do R7

Atualizações sobre tragédia no Rio Grande do Sul Acompanhe as últimas atualizações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul com o repórter Felipe Kreusch. Este vídeo traz informações...

Alto contraste

A+

A-

Acompanhe as últimas atualizações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul com o repórter Felipe Kreusch. Este vídeo traz informações atualizadas diretamente do local, fornecendo detalhes sobre a situação atual, os esforços de resgate e assistência às vítimas, além dos impactos causados ​​pelo desastre. Fique por dentro dos últimos desenvolvimentos desta triste realidade com a cobertura especial de Felipe Kreusch.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Vítima de violência doméstica entrega bilhete de socorro à polícia em Itajaí

• Corpo de mulher esquartejado é jogado no mar em Barra Velha

• Dia das Mães sem estresse: 5 dicas para evitar o esgotamento materno



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.