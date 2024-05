Avaí: o desafio de marcar gols e quebrar tabu O Avaí é o clube há mais tempo sem marcar um gol entre os 60 times das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha não...

O Avaí é o clube há mais tempo sem marcar um gol entre os 60 times das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha não balança as redes desde o dia 23 de março, quando Poveda anotou, de pênalti, o segundo gol azurra no empate por 2 a 2 contra o Brusque na semifinal do Campeonato Catarinense.

