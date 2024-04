Avião derrapa durante pouso em Chapecó: veja detalhes do incidente Um jato executivo que partiu de Chapecó com destino ao Rio Grande do Sul enfrentou um momento de tensão durante o pouso, quando saiu...

Alto contraste

A+

A-

Um jato executivo que partiu de Chapecó com destino ao Rio Grande do Sul enfrentou um momento de tensão durante o pouso, quando saiu da pista do aeroporto. Diego Antunes traz mais detalhes sobre o incidente, destacando as circunstâncias do ocorrido, as medidas de segurança tomadas e os possíveis impactos desse incidente na aviação local. Confira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Kylie Jenner e Timothée Chalamet esperam um bebê? Rumores intrigam fãs do casal

• Suspeitos presos: furto em agência bancária de Joinville

• Resultados da Operação 311: 14 desmanches ilegais foram descobertos pela polícia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.