Avião faz pouso forçado no Rio Grande do Sul após decolar de Chapecó Uma aeronave que partiu do Aeroporto de Chapecó com destino a Erechim, no Rio Grande do Sul, realizou um pouso de emergência nesta...

Uma aeronave que partiu do Aeroporto de Chapecó com destino a Erechim, no Rio Grande do Sul, realizou um pouso de emergência nesta terça-feira (23). As autoridades estão investigando as causas desse incidente. O repórter Geovan Petry traz os detalhes.

