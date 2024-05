Barcos à deriva: Moradores se unem para salvar embarcações no Extremo Sul de SC

ND Mais |Do R7

Três barcos ficaram à deriva em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina, após um período de chuva intenso na região e, consequentemente, o aumento do nível do rio Mampituba. Com o desespero para salvar as embarcações, moradores pularam nas águas e conseguiram ancorá-las no domingo (12).

