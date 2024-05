Blumenau envia novo carregamento de donativos ao RS Blumenau continua sua onda de solidariedade enviando mais um caminhão de doações para o Rio Grande do Sul. O repórMoisés Stuker traz...

Alto contraste

A+

A-

Blumenau continua sua onda de solidariedade enviando mais um caminhão de doações para o Rio Grande do Sul. O repórMoisés Stuker traz os detalhes ao vivo direto da Vila Germânica, local que tem sido ponto de coleta e envio dos donativos. Acompanhe para saber como a cidade está contribuindo com as vítimas das enchentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Giro de Noticias – Joinville abre 626 novas vagas para crianças na educação infantil

• Xanxerê investiga primeira suspeita de morte por dengue no município

• SC ultrapassa marca de 150 óbitos por dengue só neste ano



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.