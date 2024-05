Blumenau inicia campanha de vacinação contra a gripe nas escolas Blumenau está lançando uma força-tarefa para vacinar as crianças contra a gripe diretamente nas escolas. A partir desta quinta-feira...

Alto contraste

A+

A-

Blumenau está lançando uma força-tarefa para vacinar as crianças contra a gripe diretamente nas escolas. A partir desta quinta-feira (09), o imunizante será aplicado nos alunos, contribuindo para a prevenção da doença. Acompanhe todas as informações ao vivo com o repórter Moisés Stuker, em Blumenau.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Serra do Faxinal é reaberta para facilitar acesso entre SC e RS + Rota Segura

• Chapecó sanciona lei para facilitar a identificação de sinais precoces do autismo

• Itajaí intensifica segurança nas escolas após invasão em creche



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.