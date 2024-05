Bombeiros catarinenses levam reforços caninos para ajudar em resgates no Rio Grande do Sul O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), envia reforços caninos para os resgates no Rio Grande do Sul na manhã desta...

O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), envia reforços caninos para os resgates no Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (7). Com isso, serão mobilizados e deslocados os primeiros binômios catarinenses – dupla formada entre bombeiro militar e cão de busca – para atuação na região de Bento Gonçalves.

