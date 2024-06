ND Mais |Do R7

Brasil e Estados Unidos empatam em jogo emocionante Durou apenas nove minutos a superioridade do Brasil contra os Estados Unidos. O jogo na noite desta quarta-feira (12) terminou com...

Durou apenas nove minutos a superioridade do Brasil contra os Estados Unidos. O jogo na noite desta quarta-feira (12) terminou com um gol brasileiro aos 16 minutos do 1º tempo e o empate estadunidense logo aos 25.

