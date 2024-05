Briga em posto de combustíveis termina com fuga inusitada em SC Uma briga em um posto de combustíveis terminou com uma fuga estilo "Velho Oeste" em Criciúma. Um homem, após discutir e ferir outro...

Uma briga em um posto de combustíveis terminou com uma fuga estilo "Velho Oeste" em Criciúma. Um homem, após discutir e ferir outro, saiu do local a cavalo na madrugada desta terça-feira (7), no bairro Operária Nova.

