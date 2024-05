Brigada de emergência do Hospital Santa Isabel se destaca em Blumenau A Brigada de emergência do Hospital Santa Isabel foi a primeira em hospital de Blumenau a se destacar por sua eficiência e rapidez...

Alto contraste

A+

A-

Brigada de emergência do Hospital Santa Isabel

A Brigada de emergência do Hospital Santa Isabel foi a primeira em hospital de Blumenau a se destacar por sua eficiência e rapidez no atendimento de emergências. Com treinamentos constantes e profissionais capacitados, a equipe se tornou referência na região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vão poder se vacinar contra a dengue em Blumenau

• Justiça aceita denúncia e prefeito de Barra Velha segue preso pela Operação Travessia

• Confira o quadro do Cacau Menezes desta sexta-feira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.