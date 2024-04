Cachorra fashionista desfila looks incríveis com mais de 300 peças em seu armário Conhecida por uma elegância e estilo único, Tika the Iggy, uma cachorra...

Conhecida por uma elegância e estilo único, Tika the Iggy, uma cachorra fashionista cativou as redes sociais ao desfilar uma variedade de looks deslumbrantes. Com um guarda-roupa impressionante que conta com mais de 300 peças, ela encanta os seguidores com sua versatilidade e bom gosto. Desde vestidos chiques até acessórios elegantes, a pet mostra que moda não é apenas para humanos.

