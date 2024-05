Café da manhã saudável para eliminar a pochete e a barriga inchada

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Está em busca de um café da manhã saudável, gostoso e rápido? Seus problemas acabaram, a nutricionista Patricia Leite ensina uma receita para acrescentar na sua manhã. Ainda, ingredientes auxiliam no emagrecimento, no funcionamento do intestino e a eliminar aquela barriga inchada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chá ‘cura ansiedade para sempre’ com apenas 2 ingredientes; ‘mudou a minha vida’

• Levante agora mesmo! O tempo que você passa sentado pode estar te envelhecendo

• Café da manhã para eliminar a pochete e a barriga inchada; ‘intestino feliz’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.