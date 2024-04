Casan realiza vistoria em reservatório com rachaduras em São José A Casan realizará nesta quarta-feira (24) uma vistoria no reservatório localizado na Rua Irineu Comelli, em São José. Esse reservatório...

A Casan realizará nesta quarta-feira (24) uma vistoria no reservatório localizado na Rua Irineu Comelli, em São José. Esse reservatório tem sido motivo de preocupação para os moradores da região devido a algumas rachaduras na estrutura. A vistoria, marcada para as duas horas da tarde, contará com a presença de uma perícia independente, e o Ministério Público do Estado foi convidado para acompanhar os trabalhos.

