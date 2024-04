Casan recebe multa milionária por irregularidades em Chapecó A Casan enfrenta novos desafios em Chapecó, no Oeste do Estado, com a falta constante de água. A empresa foi multada em mais de...

Alto contraste

A+

A-

A Casan enfrenta novos desafios em Chapecó, no Oeste do Estado, com a falta constante de água. A empresa foi multada em mais de um milhão de reais devido a problemas no fornecimento. Saiba mais sobre as irregularidades e as consequências para os moradores da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Falta d’água em Chapecó: Casan recebe multa milionária por irregularidades

• Programa Acredita: novas medidas de apoio a empresas e crédito

• ‘Clube de elite’: conheça serviço que planeja viagens de luxo para multimilionários



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.