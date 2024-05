Cenas chocantes: mulher ataca passageiros com spray dentro de ônibus em Blumenau Um vídeo divulgado recentemente mostra cenas chocantes de uma mulher atacando passageiros com spray dentro de um ônibus em Blumenau...

Mulher atacando pessoas com spray dentro de ônibus em Blumenau

Um vídeo divulgado recentemente mostra cenas chocantes de uma mulher atacando passageiros com spray dentro de um ônibus em Blumenau. As imagens, capturadas pelas câmeras de segurança do veículo, revelam a violência inesperada que assustou os presentes.

