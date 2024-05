Cenas fortes: imagens mostram momentos antes do acidente fatal na BR-470 Um vídeo divulgado recentemente mostra os momentos angustiantes antes do acidente que resultou na trágica morte de um motociclista...

Imagem do acidente na BR-470

Um vídeo divulgado recentemente mostra os momentos angustiantes antes do acidente que resultou na trágica morte de um motociclista na BR-470, em Apiúna. As imagens capturadas pela câmera revelam a sequência de eventos que levaram a essa fatalidade, alertando para a importância da segurança no trânsito.

