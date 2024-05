Cenas impactantes: incêndio avassalador consome estrutura e deixa rastro de destruição

ND Mais |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Prepare-se para testemunhar cenas impactantes de um incêndio avassalador que consumiu toda a estrutura, deixando um rastro de destruição. Felipe Bambace esteve no local pela manhã para capturar imagens exclusivas e agora você pode acompanhar todos os detalhes e as consequências desse desastre na Tribuna do Povo. Não perca esta reportagem, que traz informações em tempo real sobre o ocorrido e os esforços de resposta diante dessa calamidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Justiça define ação sobre crime sexual contra jogador de Portugal

• Gigante têxtil de Joinville vence prêmio nacional com projeto de usina solar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.