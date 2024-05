ND Mais |Do R7

Chapecó Recomenda Vacinação antes de Ir ao RS: Saiba como ajudar Doações para os atingidos nas tragédias do Rio Grande do Sul continuam no Centro de Eventos de Chapecó. Para todos aqueles que tiverem...

Doações para os atingidos nas tragédias do Rio Grande do Sul continuam no Centro de Eventos de Chapecó. Para todos aqueles que tiverem interesse em auxiliar nas ações de resgate no estado vizinho, recomenda-se ir a uma unidade de saúde para receber a vacina de pré-exposição à raiva e/ou vacina contra o tétano.

