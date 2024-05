ND Mais |Do R7

Chapecó se mobiliza em solidariedade ao Rio Grande do Sul A comunidade do município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, mostrou sua solidariedade com o povo gaúcho e mais de 40 caminhões...

Alto contraste

A+

A-

A comunidade do município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, mostrou sua solidariedade com o povo gaúcho e mais de 40 caminhões com doações já foram destinados às vítimas da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul (RS).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Secretário de Meio Ambiente de SC é citado por abandonar pasta e fazer campanha política

• Atenção! Prazo de inscrição do Encceja termina nesta sexta-feira

• Presidente do Avaí é agredido próximo ao estádio da Ressacada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.