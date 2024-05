Chuvas devastadoras atingem Sul, Oeste e Serra de SC: A situação das regiões afetadas As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul agora estão provocando estragos em Santa Catarina, afetando principalmente as...

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul agora estão provocando estragos em Santa Catarina, afetando principalmente as regiões Sul, Oeste e Serra do estado. A Defesa Civil já registrou diversas ocorrências e está em alerta. Acompanhe com Kariana Koppe as atualizações sobre a situação dessas áreas.

