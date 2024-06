ND Mais |Do R7

Cinematógrafo de SC revela bastidores emocionantes de gravações de série na Netflix Refletido nos olhos do menino de 14 anos estavam as câmeras do próprio pai que acenderam a faísca na construção de um sonho e guiam...

Refletido nos olhos do menino de 14 anos estavam as câmeras do próprio pai que acenderam a faísca na construção de um sonho e guiam os passos do catarinense Marlon Ientz na produção cinematográfica.

