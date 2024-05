ND Mais |Do R7

Clubes de SC se posicionam sobre paralisação do futebol brasileiro A paralisação do futebol brasileiro está em pauta. Nesta quarta-feira (15), três clubes adversários do Figueirense na Série C emitiram...

Alto contraste

A+

A-

A paralisação do futebol brasileiro está em pauta. Nesta quarta-feira (15), três clubes adversários do Figueirense na Série C emitiram nota conjunta divulgada ontem pedindo a paralisação do campeonato até o dia 31 de maio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Aeroportos de SC registram aumento de passageiros devido à suspensão de voos em Porto Alegre

• O que pensam os clubes de SC sobre paralisação do futebol brasileiro

• Florianópolis envia profissionais de saúde para auxiliar em ajuda humanitária no RS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.