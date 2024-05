Confira a maior festa do trabalhador em Joinville A cidade de Joinville foi palco da maior festa do trabalhador do estado, promovida pelo Grupo ND. Com uma programação especial, o...

A cidade de Joinville foi palco da maior festa do trabalhador do estado, promovida pelo Grupo ND. Com uma programação especial, o evento ofereceu mais de 40 serviços gratuitos para a comunidade, movimentando o feriado desta quarta-feira (01) no norte do estado. Confira todos os detalhes e as atividades que estavam disponíveis para o público.

• Festa do Trabalhador promovida pelo grupo ND contou com mais de 40 serviços gratuitos em Joinville

