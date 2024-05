ND Mais |Do R7

Confira os resultados da rodada dos times catarinenses Comece a segunda-feira (13) por dentro dos resultados da Série B! Enquanto o Avaí saiu com a vitória na estreia do novo técnico Gilmar...

Comece a segunda-feira (13) por dentro dos resultados da Série B! Enquanto o Avaí saiu com a vitória na estreia do novo técnico Gilmar Dal Pozzo, Brusque e Chapecoense perderam fora de casa. A Chape foi derrotada pelo CRB por 2 a 0, enquanto o Avaí subiu para a décima quarta posição na tabela, com 4 pontos. Já o Brusque, em má fase, está na décima sexta colocação, somando 3 pontos. Além disso, na Série D, o Jaraguá venceu e assumiu a vice-liderança, enquanto Blumenau empatou. Confira todos os detalhes desses jogos e as movimentações na tabela de classificação.

