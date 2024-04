Confusão na execução do hino nacional: Santos atrasa entrada e Avaí fica sozinho em campo O protocolo de abertura dos jogos em Santa Catarina tem a execução dos hinos nacional e do Estado, mas apenas o Avaí estava em campo...

O protocolo de abertura dos jogos em Santa Catarina tem a execução dos hinos nacional e do Estado, mas apenas o Avaí estava em campo. O Santos atrasou a entrada no gramado e chegou apenas na hora do hino de SC.

