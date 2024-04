Conheça a jovem bilionária mais rica do mundo

Alto contraste

Aos 19 anos, Livia Voigt é a nova bilionária mais jovem do mundo, aponta lista da Forbes. Com uma fortuna de R$ 5,5 bilhões, a catarinense é neta do cofundador da WEG, cuja sede fica em Jaraguá do Sul.

