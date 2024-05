Conheça os impactos da maior tragédia climática do RS A maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul já atingiu 431 municípios gaúchos, por onde deixou rastros de destruição. O número...

Alto contraste

A+

A-

A maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul já atingiu 431 municípios gaúchos, por onde deixou rastros de destruição. O número de mortos chegou a 107 nesta quinta-feira (9), segundo boletim atualizado às 18h pelo governo do Estado. Outras 134 pessoas seguem desaparecidas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Baby Bieber’ a caminho: Justin e Hailey anunciam chegada do primeiro filho

• Jovem está desaparecida desde o último sábado no Sul do Estado

• ‘Não salvamos nada além de nossas vidas’, diz gaúcho que viajou para SC e fugiu de enchente



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.