Conheça Rodrigo Cascca, o novo técnico do Metropolitano para a série B do Catarinense Com o objetivo de subir novamente à elite do futebol estadual, o Metropolitano anunciou a contração do técnico Rodrigo Cascca, de...

Com o objetivo de subir novamente à elite do futebol estadual, o Metropolitano anunciou a contração do técnico Rodrigo Cascca, de 44 anos, para a temporada de 2024. A informação foi publicada nas redes sociais do clube.

