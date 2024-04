CPI do Futebol convoca árbitro de SC para depor A CPI do Futebol, que está investigando supostas irregularidades no futebol brasileiro, vai ouvir Bráulio da Silva Machado, árbitro...

(CESAR GRECO)

A CPI do Futebol, que está investigando supostas irregularidades no futebol brasileiro, vai ouvir Bráulio da Silva Machado, árbitro do quadro de Santa Catarina. O motivo é sua atuação na vitória de 4 a 3 do Palmeiras sobre o Botafogo no ano passado, que foi determinante para a conquista do título brasileiro pelo clube paulista. Os senadores estão apurando algumas polêmicas envolvendo o futebol no último ano.

