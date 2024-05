Criciúma Esporte Clube surpreende ao arrecadar toneladas de doações para vítimas da enchente O Criciúma Esporte Clube surpreendeu ao arrecadar 220 toneladas de doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.Leia...

O Criciúma Esporte Clube surpreendeu ao arrecadar 220 toneladas de doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

