Criciúma se solidariza com famílias afetadas pelas enchentes

Criciúma dá um importante passo na solidariedade ao inaugurar um centro de acolhimento para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Estrategicamente localizado, o centro oferece apoio às vítimas, estando na cidade catarinense maior e mais próxima do estado gaúcho. A repórter Rachel Schneider traz informações ao vivo do local, detalhando essa iniciativa de apoio emergencial. Uma demonstração de união e solidariedade em tempos difíceis.

