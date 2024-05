Crime descoberto em rodovia de SC: carga de vinho argentino apreendida em carro de SP Uma carga de 492 garrafas de vinho vindos da Argentina sem o devido desembaraço aduaneiro. As 84 caixas estavam em um carro VW/Nivus...

Alto contraste

A+

A-

Uma carga de 492 garrafas de vinho vindos da Argentina sem o devido desembaraço aduaneiro. As 84 caixas estavam em um carro VW/Nivus, com placas de São Paulo, abordado em uma fiscalização na SC-155, em Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• 23ª Feira estadual do mel começa nesta quarta-feira em Florianópolis

• Vigilantes de escolas em Itajaí são alvo de criminosos

• Carro de SP é abordado em fiscalização e crime é descoberto em rodovia de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.