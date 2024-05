Crimes em Itajaí: Vigilantes de escolas são alvo de criminosos A segurança nas escolas de Itajaí está em xeque, conforme mostrado recentemente aqui no BG. Vigilantes armados têm sido alvo de...

A segurança nas escolas de Itajaí está em xeque, conforme mostrado recentemente aqui no BG. Vigilantes armados têm sido alvo de criminosos, com seis crimes registrados em poucos meses. Mas o que está por trás desses ataques? A prefeitura responde com um novo treinamento para os vigilantes, numa tentativa de conter a escalada da violência.

