Crise na segurança: superlotação em presídio de Itajaí leva à liberação de mais de 200 presos A superlotação no presídio de Itajaí atingiu níveis críticos, levando à liberação de mais de 200 presos para o regime aberto. Pedro...

A superlotação no presídio de Itajaí atingiu níveis críticos, levando à liberação de mais de 200 presos para o regime aberto. Pedro Mariano traz as informações ao vivo sobre essa situação alarmante, que reflete a crise no sistema prisional da região. Acompanhe os detalhes dessa medida emergencial e seus impactos na segurança pública.

