Decisão judicial garante continuidade do abrigo em Florianópolis Uma importante decisão judicial garante a continuidade do funcionamento do abrigo municipal em Florianópolis, após solicitações...

Uma importante decisão judicial garante a continuidade do funcionamento do abrigo municipal em Florianópolis, após solicitações do Ministério Público. Felipe Kreusch traz mais informações sobre essa determinação da justiça e como ela afeta a comunidade. Acompanhe para entender os detalhes dessa decisão que protege o funcionamento do abrigo e o amparo aos necessitados na capital catarinense.

