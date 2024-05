Deputado aguarda aval do governo de SC sobre proibição de crianças na Parada LGBTQIA+ O deputado estadual Volnei Weber (MDB), relator do projeto de Lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes na Parada...

O deputado estadual Volnei Weber (MDB), relator do projeto de Lei que proíbe a participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça da Alesc), decidiu consultar o governo do Estado, antes de emitir o parecer sobre a proposta.

