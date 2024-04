Deputados solicitam derrubada do 'pedágio' ambiental em Bombinhas No litoral Norte, uma nova polêmica surge em torno da taxa de preservação ambiental de Bombinhas. Deputados estaduais solicitam...

Alto contraste

A+

A-

No litoral Norte, uma nova polêmica surge em torno da taxa de preservação ambiental de Bombinhas. Deputados estaduais solicitam a derrubada do que é popularmente conhecido como 'pedágio' ambiental. Acompanhe ao vivo com Calebe Moreno os detalhes deste novo capítulo na controvérsia sobre a taxa de preservação ambiental em Bombinhas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Serra catarinense: São Joaquim e Bom Jardim da Serra amanhecem com geada

• Imbituba em reconstrução: mutirão de ajuda após chuvas intensas no Sul

• Polícia em ação: perseguição policial agita cidade de Biguaçu



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.