Desaparecimento de Lucas Eduarmendez: Acompanhe os detalhes do caso No episódio desta quinta-feira (09), do quadro "Contra o Tempo", a repórter Suzan traz detalhes sobre o desaparecimento de Lucas...

No episódio desta quinta-feira (09), do quadro "Contra o Tempo", a repórter Suzan traz detalhes sobre o desaparecimento de Lucas Eduarmendez, um argentino que vive em Florianópolis há nove anos. Acompanhe as investigações e buscas por respostas neste caso intrigante.

