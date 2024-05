Desaparecimento e assassinato chocam Barra Velha

ND Mais |Do R7

Um caso chocante abalou Barra Velha, com o desaparecimento seguido de assassinato de uma mulher na região. Segundo informações da polícia, a vítima foi esquartejada e seu corpo foi jogado no mar. Juno traz detalhes sobre esse evento perturbador, revelando os desdobramentos da investigação e as circunstâncias que causaram essa tragédia. Acompanhe para entender os detalhes desse crime hediondo que assola a comunidade.

