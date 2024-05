Descubra a diversidade da 23ª Feira Estadual do Mel em Florianópolis Com mais de 200 produtores do estado participando, a feira é uma verdadeira mostra do talento e da dedicação dos apicultores e produtores...

Com mais de 200 produtores do estado participando, a feira é uma verdadeira mostra do talento e da dedicação dos apicultores e produtores de mel catarinenses. Eles se reúnem em 26 estandes, cada um apresentando uma variedade de produtos derivados do mel, desde os mais tradicionais até os mais inovadores.

