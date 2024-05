ND Mais |Do R7

Descubra como o Sol em Gêmeos influencia a comunicação e a expressão humana

Com a chegada do Sol em Gêmeos, estamos oficialmente em uma das temporadas mais dinâmicas e sociáveis do zodíaco. Sob a influência geminiana, a comunicação e a expressão humana ganham destaque, trazendo uma onda de energia positiva para tudo que é diverso e criativo.

