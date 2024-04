Descubra o Mundo dos Escoteiros com o Grupo Escoteiro Xapecó! Em comemoração ao Dia do Escoteiro, mergulhamos no universo do Grupo Escoteiro Xapecó, o segundo maior do estado, com 258 membros...

Alto contraste

A+

A-

Em comemoração ao Dia do Escoteiro, mergulhamos no universo do Grupo Escoteiro Xapecó, o segundo maior do estado, com 258 membros. Descubra mais sobre o trabalho inspirador realizado pelo grupo nesta reportagem especial!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Suspeito de matar homem no estacionamento do PA de Balneário Barra do Sul é preso

• Semana da Dança em Concórdia: Descubra a Programação Completa

• Atendimento Psicológico Gratuito para Vítimas de Violência Doméstica: Rede Catarina em Destaque



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.